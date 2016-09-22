布裘婚變 法國影后證實懷孕否認當小三
法國女星瑪莉詠柯蒂亞今天在社群媒體留言，證實再度懷孕，並否認介入好萊塢女星安潔莉娜裘莉和布萊德彼特婚姻，表示希望他們兩人「找到和平」。
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）昨天傳出已訴請與布萊德彼特（Brad Pitt）離婚，部分媒體報導，布萊德彼特可能與一起拍戲的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）搞婚外情。
路透社和「每日郵報」（Daily Mail）網站等報導，40歲的奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞今天在經過驗證的Instagram上聲明，否認介入當「小三」。
她寫道：「這會是我首度、也是唯一1次回應24小時前爆出，同時把我捲入的爆炸性消息。」「我不習慣對這類事情發表評論，也不會認真看待，但眼見局勢愈演愈烈，影響到我愛的人，我必須出面發言。」
「首先，很多年前，我遇到人生中重要的男人、我們兒子的父親，也是我們準備迎接的寶寶父親。他是我的摯愛、我最好的朋友，我需要的唯一。」言中是指在一起多年的伴侶吉翁卡列（Guillaume Canet）。
瑪莉詠柯蒂亞還說：「我非常希望安潔莉娜和布萊德，將在這個非常動盪的時刻找到和平，他們是我深深敬佩的人。」（譯者：中央社盧映孜）1050922
(中央社)
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