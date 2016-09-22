傳老屋買賣要附健檢 朝野立委齊轟
內政部將研議修法，老舊建築交易時應檢附耐震評估結果；內政部長葉俊榮今天在立法院內政委員會中，遭朝野立委輪番批評，但葉俊榮說，這只是鼓勵性質的構想，不會影響交易。
內政部昨天表示，將研議修法，依建築物使用類別，分階段納入一定年限的老舊建築物應強制辦理耐震能力評估，並規定該建築物於交易時應檢附評估結果。
立法院內政委員會今天邀請葉俊榮列席，針對住宅法修正草案進行報告並備詢。但朝野立委都將焦點放在老屋健檢部分。中國國民黨立委黃昭順質詢時說，若內政部次長花敬群昨天所說的是否還沒經過內部討論，「花敬群是不是大嘴巴？」她也要問，若要健檢，需要多少費用？
葉俊榮說，一般老屋健檢政府是每戶補助新台幣6000元至8000元，健檢又分為初檢和詳細檢查，初步檢查目前大約需要2萬元。黃昭順則批評，這是不成熟的政策，製造人民很多問題，連配套都沒有。
國民黨立委林麗蟬說，老屋健檢是好事，但若檢查出問題，卻沒有人說要怎麼治療，要問內政部多久會做好配套措施？葉俊榮說，持續在努力中，有進度會向委員報告；國民黨立委陳超明則說，內政部要推動政策前完全沒有溝通，「民進黨在罵共產黨，你們也差不多一樣」。
民主進步黨立委賴瑞隆表示，花敬群現在是次長，不單只是學者，如果還沒形成內政部或行政院的政策，就不該這樣發言，「非常不恰當」；葉俊榮說，現在還沒有修了什麼法、馬上要實施什麼，只是因為房屋狀況是大家關注的課題，內政部還在研議要怎樣做好。
民進黨立委莊瑞雄表示，媒體大幅度報導後，這個議題燒出來「我被你們嚇死」，很像政府要硬幹，民眾會嚇到，他認為腳步要放緩一點，至少要先召開公聽會和各界溝通；葉俊榮則說，沒有推行新政策，是既有的「安家固園計畫」，並且只是鼓勵、補貼的方向。1050922
(中央社)
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