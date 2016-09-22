夏洛特抗議非裔遭警射殺 又1人遭槍擊
不滿非裔男子遭警擊斃，美國北卡羅來納州夏洛特市動盪不安進入第2夜，配備防暴裝備的警察發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅散抗議群眾，今天有1人遭槍擊重傷。
先前的報導說，有1名抗議人士遭槍擊喪命。但法新社引述當局在推特的發文報導：「在抗議中遭槍傷的平民正接受急救中，情況危急，但一息尚存。」
當局稍早澄清，事件是「平民對平民槍擊」，強調警方未開火。
路透社報導，警方聲稱，1名非裔男子昨天拒絕服從命令放下手槍而遭擊斃。這起事件引發示威，有數百人遊行通過夏洛特市（Charlotte）中心1座黑人教堂、警察局總部和叫做「震央」（EpiCentre）的大型娛樂場所。不過和平集會後來變調。
長期社區工作者潘恩（Blanche Penn）在集會時說：「黑人遭濫殺，尤其是警察。是可忍，孰不可忍。夏洛特對此向來沈默，該是出聲的時候了。」此時遊行氛圍轉趨堅決但尚稱平和。
警察在距歐姆尼夏洛特飯店（Omni Charlotte Hotel）大約1個街區的路上列隊。當遊行隊伍接近夏洛特市中央十字路口時，抗議人士跟警方正面交鋒，並開始圍繞1群警察和多部警車。
就在此時，警方連番發射橡皮子彈、催淚瓦斯和水柱驅散人群，抗議人士則對飯店外的警察丟擲鞭炮和碎片。也有人看到，民眾打破1家超商窗戶行搶。
示威群眾丟擲石塊、縱火，並短暫封閉州際公路。16名警察在昨天深夜延續到今天清晨的衝突中受傷。
對於昨天警察擊斃非裔男子一事，今天出現不同說法。警方指出，43歲的史考特（Keith Scott）當時持槍又不理會警察的命令才遭槍擊。但家屬和1名目擊者指稱，他當時手持1本書，持械之事子虛烏有。（譯者：中央社何宏儒）1050922
(中央社)
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