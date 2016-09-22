貿協兼顧區域平衡 紐約再推台灣精品展

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外貿協會明起在紐約舉辦第3屆台灣精品展，率團來訪的貿協董事長梁國新今天表示，貿協精品展注重全球區域平衡，必須兼顧歐美及日本等市場，而中國大陸1年仍將維持5至8場。

外貿協會22日到25日、一連4天在曼哈坦哥倫布圓環旁、購物人潮攘往熙來的時代華納中心（Time Warner Center）舉辦台灣精品體驗活動，今年計有國內43家廠商展出的52件商品，獲經濟部頒發「台灣精品獎」。

梁國新表示，貿協希望引領台灣產品打進歐美市場，而全球各地舉辦精品展必須兼顧平衡，大陸市場精品展仍將繼續舉辦，1年原則維持5至8場，2017年在那些城市、舉辦幾次，還在規畫中，尚未決定。

至於配合政府新南向政策，貿協也有因應措施，例如在印度舉辦台灣精品電競盃、在印尼舉辦公益愛心路跑、在菲律賓舉辦精品體驗活動，希望將台灣產品成功打進東南亞國家。

貿協駐紐約辦事處主任蘇成全表示，今年紐約台灣精品展參展作品創意十足，皆是一時之選，類型包括收銀機及掃描器等3C科技，還有電競、運動休閒、居家生活等產品，要讓紐約客認識台灣獨特的創新與創意。

今年紐約參展作品特別貼近美國消費者需求，包括文創、生活、科技、運動等產品，以提高台灣品牌在美國市場的能見度。

參展產品還包括世界上最薄的高階電競筆記型電腦MSI GS60 Ghost、電力供應站FSP Group Energy Storage System、收銀機Dynasty POS Terminal、無線掃描器Plustek eScan、瓶中樹洗髮精、小型折疊式代步車等。1050922

(中央社)