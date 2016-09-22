老屋買賣要健檢 行政院：政策還不成熟
內政部次長花敬群在一場研討會中表示，內政部正研擬修法推動30年以上老屋買賣要附健檢證明。行政院發言人童振源今天表示，這項政策還不成熟。
花敬群表示，內政部正研擬修改「建築法」，推動30年以上老屋強制健檢，未來老屋買賣需附健檢證明，讓買方了解屋況買得安心，預計立法院本會期提出修法，引發房仲業反彈。
內政部長葉俊榮上午在立法院受訪時緩頰表示，因台灣地震頻繁，才會鼓勵老屋健檢，讓買受人能了解房屋耐震程度，並更加安心；他也說，這不會影響房屋交易，且目前沒有具體草案，只是研議的構想。
童振源上午在行政院會後記者會表示，這項政策還不成熟，也沒有報到行政院來，行政院不了解相關政策內容。任何涉及人民權利義務的政策，希望各部會都要積極充分與社會各界及立法委員溝通。1050922
(中央社)
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