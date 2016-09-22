向洪秀柱喊話 民進黨：請自重

中國國民黨主席洪秀柱昨天說，面對政府無限追殺，必要時凱道見，「蔡總統家門口可以見」。對此，民主進步黨發言人邱莉莉今天說，任何情緒性的發言都沒有必要，請洪秀柱自重。

洪秀柱昨天表示，國民黨開的本票，銀行有責任支付，若銀行隨黨產委員會起舞，不排除提司法訴訟；面對政府無限追殺，必要時凱道見，「蔡總統家門口可以見」。

民主進步黨發言人邱莉莉今天表示，洪秀柱身為政黨領導人應該要有一定的格局與態度，保持理性，勇敢面對並解決自身的困難。任何情緒性的發言，都沒有必要，且對於黨務改革及事情本身並沒有幫助，「還請洪主席自重」。

邱莉莉表示，解決不當黨產的問題，無關藍綠，也不是鬥爭，而是健全政黨發展，讓民主更成熟的轉型正義工程，目前相關程序正由主管單位依法進行中。

她說，過去8年，民進黨在小額募款推動上的成功經驗，證明只要有心，政黨事務的推動與發展，並不需要倚賴黨營事業等不當的黨產來源，而健全而正當的政黨財務制度，對於公共參與的強化與民主政治的品質，更有正面的提升。

邱莉莉強調，在社會普遍期待不當黨產問題應該解決的這個時刻，或許國民黨可以思考，把比較多的心力放在類似的制度改革上，對政黨本身以至於國家的民主都是好事。1050922

(中央社)