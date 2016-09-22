前教師蕭曉玲談復職：先告知去世父親

前北市中山國中音樂教師蕭曉玲今天開記者會，她回想起近9年時間，只在絕望、希望中重複，感謝家人和先生及許多人的支持，復職後第一件事會告知在天之靈的父親。

前中山國中音樂教師蕭曉玲認為台北市教育局在民國97年將她違法解聘，市長柯文哲21日在議會表示，撤銷教師蕭曉玲解聘處分。教育局發新聞稿指出，將補發蕭9年本薪，因中山國中目前已無音樂教師職缺，將另協調安置復職，復職時間再研議。

聲援蕭曉玲案的作家馮光遠、媒體人彭文正及議員王世堅、王威中等人22日上午陪同蕭曉玲在台北市議會開記者會。蕭曉玲表示，面對復職，心情五味雜陳，但聽到消息後，許多人比我高興，包含自己的家人。

她說，當初反對一綱一本時，但後面所有的指控，卻在短短的3個月上演，簡直是噩夢一場，就忽然被推上斷頭台當成烈士，其實9年過程，曾懷疑自己的堅持，截至目前為止，已經無感，但仍感謝市長柯文哲的政治承擔，「我的狀況是因前朝的問題」。

蕭曉玲表示，就如柯文哲所言，「我不是溫良恭儉讓的人」，所以才會吃了這麼多苦頭，但也因為許多人的支持，才可走到現在。

她強調，「我的狀況是轉型正義的第一哩路」，雖然柯文哲的決策已立下政府典範，但還是希望現今政府要面對並改正過去的錯誤。

蕭曉玲說，很多人問我，是如何走到現在，是因為有太多的人支持，對抗當時不公不義的政府，也非常感謝家人支持，「被告知解職的當下，先生差點得憂鬱症」，若順利復職，第一件事就是要告知在天之靈的父親。1050922

(中央社)