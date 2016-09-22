光輝十月 木蘭女足與泰國踢國際友誼賽

中華女足與泰國繼2011年的倫敦奧運資格賽後，將再度於港都交鋒。（本報資料照片）

光輝10月，港都高雄將會「很足球」！除了10月8、11日與東帝汶的兩場亞洲盃男足資格附加賽，中華足協今天宣布，中華女足10月5日晚間7時，也將在高雄國家體育場與東南亞冠軍泰國進行國際友誼賽，以備戰11月的東亞盃第2輪賽事。賽事採開放進場，歡迎球迷來替木蘭女將加油。

台泰之戰也是我國女足近年來首度於主場舉辦正式國際友誼賽，去年12月的東芝盃邀請賽為國內女足比賽破天荒售票，但對手是日本世大運代表隊而非國家隊，賽果無法列入世界排名的計算基礎。

中華女足目前世界排名38，與32名的泰國相當接近。泰國在今年8月比下新加坡、菲律賓、越南，贏得東南亞足聯盃冠軍，本月初國際友誼賽雖以0比9不敵美國，但能獲得世界排名第1的美國邀請，已肯定了泰國女足的實力。這也是泰國繼2011年的倫敦奧運資格賽後，再次作客寶島造訪港都。

中華女足11月將在東亞盃第2輪面對關島、香港及南韓的挑戰，泰國將是絕佳的備戰對手。台泰去年9月在里約奧運亞洲區第2輪資格賽碰頭，以0比0戰成平手，中華隊也因為該役的體能耗損，在兩天後以1比3輸給地主緬甸，無緣晉級下輪。

(中時電子報)