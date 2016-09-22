921受災校變成游泳強校 學生都是小鐵人

南投縣溪南國小發展游泳特色課程。（教育部提供）

南投縣溪南國小原是921地震受災學校，近年努力開發展體育特色課程，3到6年級學生，1學期20周有8周有游泳課，每個畢業的孩子都會拿到專屬自己能力的游泳證書，另外還有山野教育及單車少年禮（自行車日月潭環湖之旅），每個學生都是「溪南小鐵人」。

教育部今天舉行「體育課好好玩暨標竿學校」頒獎記者會，共選出5所標竿學校、2所潛力學校、4所入選學校與體育教學教案8件特優、17件優等及20件佳作等。

南投縣溪南國小獲得「標竿學校」殊榮，校長徐昌義表示，921大地震後，校舍及許多社區住家倒塌，不少家長及學童都遷移到外地工作就學，學校師長及社區人士為使學童安心就學，開始籌畫特色課程，學校體育相關活動涵蓋了登山、游泳、路跑、跳繩及球類等項目，加上以混齡編組，讓大朋友帶小朋友，頗具典範學習功能。

同樣獲得「標竿學校」的桃園市北勢國小，一進入校園就感受到浩然正氣，因為學校從牆上的圖騰到景觀的布置，都是武術相關設計。北勢國小主任江惠玲說，全校1到6年級學生都要學武術，低年級學功夫熊貓拳，中年級學忠義拳，高年級學防身脫逃術，利用晨間及課間實施操練，甚至對於患有妥端氏症的孩童，也給予個別化的體育學習機會。

考慮到學生未來，北勢國小規畫學生畢業後進入平鎮國中、平鎮高中及國立體育大學的升學管道，有利於他們的學習與發展。北勢國小校長劉宏隆表示，太極美少女范嫚紜就是他們學校首屆武術學生，像她這樣繼續朝武術發展的學生很多，學武術不只強身防身，還培育孩子忍受挫折的能力。

傳統明星高中台南女中也獲選體育「標竿學校」，他們有「健美力群」特色課程，學生可以利用體育選修發展運動同好會社群，揪團登玉山、騎鐵馬環島、泳渡日月潭等，成為會讀書又會運動的時尚女。

台北市文山特殊教育學校，以招收重度、極重度身心障礙、疾病與多重障礙生為主，他們有七位體育專長的特教老師，依學生程度，規畫游泳、籃球、足球、羽毛球、體適能、樂樂棒球、桌球及地板滾球共8種不同形式的運動課程，讓身障生也可以從事運動，被教育部選為體育「標竿學校」。

(中時)