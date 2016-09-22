蔡英文：新南向強調與東南亞國家創造共同利益

蔡英文總統今天親自闡述她的新南向政策，強調她的新南向政策和過去南向政策有本質上的不同。過去側重在企業利益，「我們的新南向政策強調與東南亞及南亞國家建立廣泛連結，以創造共同利益」。

蔡英文今（22）日上午出席「2016年臺灣的東南亞區域研究年度研討會」，闡述新南向政策的原則與規劃，強調我國將致力強化與東南亞區域的連結。

總統致詞內容如下：

首先本人誠摯歡迎泰國前外交部長Kasit Piromya閣下，以及東南亞各國的傑出學者與貴賓參加這場研討會。

本人要恭喜國立政治大學舉辦今天這場盛會，這是東南亞區域研究第十八屆年度研討會，必將是領航者的另一個成功聚會。

今年度研討會主題是「轉型政治下的東南亞：共創以民為本的新議程」。「轉型」確實是我們今天談論這個區域時的關鍵字。

過去幾個世紀以來，東南亞國家已歷經重要變革，許多國家成為主權國家，具有多元文化的社會，以及成長快速的自由市場經濟。

區域整合此刻正在急速發展，並提升了東南亞以及亞洲整體的知名度及競爭力。東協業已宣布，將建立一個實現「政治凝聚、經濟整合、對社會負責、以人民為本」的共同體。

這些轉變造就一個在政治、經濟及文化上對全球有巨大影響力的區域，看來全球都有向亞洲再平衡的趨勢。

臺灣必須因應這些變化。我們座落在亞洲的心臟地帶，位處東北亞與東南亞交界處，與此區域國家有密不可分的關係。本區域所面臨的挑戰，也是臺灣所面臨的挑戰，這些挑戰包括：鞏固自由、民主；強化經濟的競爭力、創新性，同時兼具永續性及包容性；透過對話解決爭端，以達到永久的和平。

這些變化與挑戰使得臺灣需要重新定位自身在亞洲發展中的角色，以促進我國及整個區域的利益。而這也就是我們推行新南向政策的動力。

我們的新南向政策和過去南向政策有本質上的不同。過去側重在企業利益，且是透過傳統型態的貿易及投資來達成。 相對而言，我們的新南向政策強調與東南亞及南亞國家建立廣泛連結，以創造共同利益。

政府現正致力深化與東南亞、南亞、澳大利亞及紐西蘭等國的關係，除了經貿領域，更進一步涵蓋科技、文化、觀光、教育及人民互動等方面，以做更全面的鏈結。

同時，我們也將建立廣泛的對話機制，建立合作共識，減少障礙、降低衝突。

我們最終想達成的目標是互惠互利，共創雙贏，建立區域互信與共同體意識。我們會在既有基礎上，一步一腳印，長期經營及深耕與東南亞及南亞國家的互利互惠關係。

現階段，我們將充分利用臺灣的優勢，在產學雙軌人才培育、農業發展及新能源等領域，與相關國家談判及合作。

我們也希望可以運用臺灣在醫療、教育、科技、農業及中小企業等領域的廣泛經驗，推動與東協及南亞國家的多邊或雙邊合作計畫。

上（8）個月，政府發表「新南向政策」政策綱領，詳細揭示政策原則與策略，據以形塑政策與行動的方向，整合資源，並凝聚民間支持的力量。我們邀請大家檢視這些政策綱領，並分享回饋。但本人想強調的一點，同時也是這次會議的核心主題－「以民為本的議程」。

政策要成功，必須有具備技能及知識的人來完成。我們將積極推動能夠擴大臺灣與亞洲其他地區人才流通的政策及計畫，並協助他們取得增強能力的機會。

例如，我們正在簡化若干東協國家來臺簽證作業，提供快速、簡易及便捷的一站式線上服務，而這只是一個起點。教育部已宣布編列新臺幣10億元預算，對一些絕佳計畫提供補助。例如，這筆經費將提供臺灣新住民子女參訪他們父母的原生國家並學習當地語言。政府也將補助逾12,000名臺灣青年到東南亞擔任志工、工作及研習，並擴大東南亞學生來臺進修的獎學金計畫。

我們希望東南亞及南亞學生來臺進修的人數，能夠每年增加20%，並於2019年達到近6萬人。此外，這些學生學成後，我們也將協助他們求職，以增進他們的技能。

這些年輕人不僅是臺灣、也將是整個區域的強大資源。我們深信，以人為本，將能為全體創造真正的雙贏價值。

最後，我要再次感謝政治大學與東南亞研究中心，希望在這兩天的會議中，各位除交換意見，也能提出對新南向政策的具體建議。

做為亞太地區的重要成員，我們有責任要強化區域的和平、穩定與繁榮。展現在我們眼前的可能性，著實令人興奮期待，讓我們共同努力付諸實現。

(工商)