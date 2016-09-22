WNBA》狂熱全隊單膝跪地 抗議黑人槍擊案

我要評比

WNBA印地安納狂熱球員在賽前全體單膝跪地表達抗議。(美聯社)

22日WNBA印地安納狂熱與鳳凰城水星賽前演唱國歌時，狂熱全隊球員與凱莎、米西堤兩名水星球員選擇單膝跪地，抗議美國最近再次發生黑人槍擊案，表達不滿種族歧視心情，也呼應NFL舊金山四九人四分衛凱普尼克拒唱國歌行為。

引發狂熱全體球員單膝跪地抗議主因，是最近先後在美國北卡萊納州與奧克拉荷馬州再次發生警察槍擊沒有抵抗的黑人事件，甚至美國各地不少激動民眾也都湧上街頭示威抗議，林書豪前東家黃蜂主場官方商店更被暴民闖入打劫。

其實不只凱普尼克、四九人隊友瑞德、邁阿密海豚跑鋒佛斯特、丹佛野馬線衛馬歇爾等NFL球員，以及狂熱、水星等WNBA球員表達抗議，先前美國女足代表隊球星梅根也曾公開單膝跪地抗議，NBA球員則在社群媒體發表各自想法。

(中時電子報)