美國台科大矽谷中心成立 送創業團隊赴美培訓

台科大在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，未來將送新創團隊到矽谷培訓，結合校友資源， 並安排企業參訪與實習。 （台科大提供）

台科大在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，作為台灣與矽谷之間技職創新創業的橋樑，未來每一季將選送一組創新創業團隊到美國培訓，結合校友資源，安排矽谷企業參訪與實習機會，之後也可能擴至技專院校夥伴學校的創業團隊，幫助新創團隊和國際接軌。

美國矽谷是全球新創事業孕育地，台科大矽谷中心設立於美國加州矽谷Palo Alto的Sofia University，鄰近Google、Facebook、Apple知名科技公司以及史丹佛大學，位於矽谷的中心位置。

台科大校長廖慶榮表示，台科大鼓勵師生創新創業，更希望創新創業團隊能與國際接軌，在矽谷可以與不同膚色與人種的年輕創業家共同交流，更希望創新創業的師生團隊們能感受矽谷的文化，隨時分享創新動態、支持創新冒險、不怕失敗的態度，再把這些創新創業思維帶回台灣。

台科大電資學士班大四的周益鑫是台科大第一批赴美國矽谷的創業團隊，周益鑫大二即開始創業成立Colorgy，Colorgy是專門為大學生設計的課程表App，廣受學生們的歡迎。Colorgy8人創業團隊在矽谷待了一個月，參訪了Google、Facebook等知名企業，體驗當地的校園生活與在地文化。

周益鑫表示，矽谷培訓對已經創業的他很有幫助，因為矽谷是一個高度國際化的地方，大家企圖心都很強，非常主動也有強烈的求知慾望和行動力，這裡也處處充滿機會，可以接觸新興產業的投資人，有機會和有成功創業經驗的企業家導師交流，都是非常難得的經驗。

周益鑫說，他最大的體會就是矽谷大膽創新及不畏失敗，創業的人都想要功成名就，難免看重失敗，但是，他認為在矽谷，勇敢去試更重要，失敗就失敗了，沒有什麼，這對已創業的他而言是個鼓舞，讓他更敢大膽放手去做，失敗就重新修正、再找機會。

此外，去了一趟矽谷，他也更認清自己創業不是只要做小生意就好，如果做小生意很快樂也很好，但要有一番事業，必須能讓公司上市櫃或者有被高價收購的機會，才更有意義和價值。

(中時)