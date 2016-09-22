房市交易需提老屋健檢報告 政院今打臉

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內政部長次長花敬群昨拋出未來老屋買賣要提供健檢報告想法，引發各界爭議。行政院發言人童振源今早表示，這項政策還不成熟，也還沒報請行政院，行政院不了解相關內容，任何涉及民眾權益的政策，相關部會要積極與社會各界和立法院溝通。

內政部次長花敬群昨在一場研討會上說，政府正研擬修法推動30年以上老屋買賣要附健檢證明，預計本會期提案，房仲業擔憂影響房屋交易，朝野立委也罵聲一片。內政部長葉俊榮今早已趕緊滅火強調，這只是鼓勵性質的構想，跟買賣沒關係、也還未定案。

(工商)