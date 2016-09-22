梅子夢工廠創意行銷推手　辜昭傑英年早逝

梅子夢工廠創意行銷幕後推手辜昭傑，昨晚癌逝，地方人士不捨。(資料照片)

辜昭傑(右二)與團隊討論產品設計之神情。(資料照片)

以創意行銷著稱的南投縣信義鄉梅子夢工廠，其文創點子幕後推手、行銷部主任兼副廠長辜昭傑，21日因肺癌病逝於台中榮民總醫院，得年46歲；噩耗傳回辦公室，員工不捨落淚；信義鄉農會總幹事黃志輝說，辜為農會文創先鋒、改變了各地農會經營思維。

信義鄉長史強夫人、也是梅子夢工廠店長鄭景馨，以及資深員工許嘉晏都說，1970年出生、在信義鄉土生土長的辜昭傑，曾在台中從事廣告設計工作，1995年初返鄉，先在供銷部服務，因腦筋靈活滿是創意，翌年調任梅子夢工廠的前身信農食品廠。

2002年梅子夢工廠獲核准成立為台灣第1家民營酒莊，辜昭傑大展創意，率領行銷團隊開發「山豬迷路」、「長老說話」、「忘記回家」和「小米唱歌」等故事行銷之文創產品而轟動全台，並影響全台各農會行銷體系，轉型踏入全新里程。

10多年來，梅子夢工廠充滿著奇特創意的農產及加工品，林林總總超過150種，每1項產品都充滿驚奇，讓人拍案叫絕！主力推手驟然逝去，同辦公室的李容諭、卓穎俊和蕭泰昇都滿心不捨，指文創界的損失、農會痛失英才。辜昭傑告別式訂於10月3日（農曆9月3日）舉行。

(中時)