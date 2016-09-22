國立台灣圖書館館長 鄭來長接任

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教育部表示，國立台灣圖書館館長職務，自今天起日起由原國教署副署長鄭來長來長接任。新舊館長交接儀式今天在台圖舉行，由教育部長潘文忠監交。

原台圖館長楊玉惠轉任教育部技職司長，遺缺由鄭來長接任。鄭來長現年54歲，台師大教育學系碩士，曾任教育部國教司科長、專門委員、副司長、督學、教育部國民及學前教育署副署長等職。

(中時)