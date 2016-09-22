徵收外國買家稅 卑詩省政府挨告

卑詩省政府8月2日起向外國買家徵收15%的房地產轉讓稅，眾多購屋者措手不及，被迫繳付重稅。1位中國留學生因此向卑詩省最高法院提出集體訴訟，要求省府退回稅款。

於此同時，外國買家稅是否會在多倫多實施，也引發熱議。因為，自從溫哥華為了打壓過熱房市、對外國買家實施重稅之後，跡象顯示，加拿大最熱的兩大房市開始朝不同方向發展；溫哥華房市開始放緩，多倫多房市則是持續走強。如果多倫多沒有採取類似措施，房市行情勢將不斷推高。

據加拿大廣播公司CBC報導，卑詩省最高法院19日收到1椿針對外國買家房地產轉讓稅適法性提出的集體訴訟申請案，首席原告是來自中國的29歲留學生李靜（Jing Li，音譯）。如果此案獲得法院受理並訴訟成功，卑詩省政府將面臨數以億元計的退費求償。

原告李靜不是加拿大公民、也不是永久居民，她於2013年到加拿大就讀碩士學位，並於今年7月簽約買下1棟位在大溫地區蘭里市（Langley）售價56萬加元的住宅，並繳付了10%不得退還的保證金5萬6000元。但在簽約12天後，卑詩省突然宣布對大溫地區的外國買家徵收15%房地產轉讓稅，她因此必須多繳交8萬4000元稅款。

李靜的律師布瑞索（Luciana Brasil）表示，卑詩省新稅只針對外籍人士，具有「歧視性」，違反加拿大和各國簽署的30多項合約；其中包括北美自由貿易協定（NAFTA）在內。

NAFTA第1139條規定，房地產或其他財產所有權是受到保護的投資，亦即，協定國公民在加國購置房地產，應與加拿大公民享有同等待遇和標準。

布瑞索指出，卑詩省政府新頒布的外國買家稅並沒有有效的憲法權利，也超出了省府權限。

由於幾乎所有外國買家都與李靜有類似的處境，此案因此備受關注。若卑詩省最高法院受理此案，預計需要半年至1年的時間，才會確定聽證日期。1050922

(中央社)