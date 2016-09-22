夏洛特暴力示威擴大 北卡進入緊急狀態

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我要評比

美國南部州北卡羅來納州夏洛特市發生警察槍殺非裔事件，不滿的民眾連兩晚示威引發騷亂，州長因而在今天宣布北卡進入緊急狀態。

法新社報導，北卡州長麥克羅利（Pat McCrory）透過推特表示：「我宣布緊急狀態，並啟動部署國民兵和公路巡邏警察（Highway Patrol），協助夏洛特執法。」

夏洛特市中心昨天的示威引發警民衝突，1名示威者身受重傷，目前得靠維生系統維繫生命。1050922

(中央社)