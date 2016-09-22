不滿讓蕭曉玲復職 鍾小平告柯文哲瀆職

前北市中山國中音樂教師蕭曉玲民國97年遭解聘，且最高法院在民國100年判決市府勝訴定讞，但市長柯文哲決議撤銷蕭的解聘處分，讓議員鍾小平不滿，今天赴北檢提告瀆職、圖利。

蕭曉玲在96年11月間認為前台北市長郝龍斌的一綱一本政策剝奪教師選書權，向法院提告，隔年被中山國中以「教學不力」、「行為不檢」為由解聘。此案在100年間最高行政法院判決北市府勝訴確定；監察院於101年糾正中山國中、北市教育局，認為解聘過程有重大瑕疵。

台北市廉政透明委員會今年5月以有監察院的「重大瑕疵」為由，建請柯文哲撤銷原處分，最後教育局7月函請法務部函釋，回函要求教育局依權責自行判斷，柯文哲最後決議讓蕭曉玲復職。

鍾小平不滿蕭遭復職，今天上午赴台北地檢署提告，他指出，此案經台北高等行政法院、最高行政法院均判決北市勝訴，在法律已完備的情況下，竟違法亂紀讓蕭復職，還要賠償她9年、近新台幣400萬元薪水，因此控告柯文哲、教育局長湯志民瀆職、圖利。

「為何要回聘？因為蕭曉玲跟柯文哲兩個都是綠的」，鍾小平強調，今天司法已判決確定，豈能用行政權去干預司法，柯文哲的做法創下最大惡例、為所欲為，這就是幾天前剛請辭的法務局長楊芳玲所提到的「創下惡例」。1050922

(中央社)