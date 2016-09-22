台南美食節 推實境解謎品肉燥

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台南市政府觀光旅遊局將於10月舉辦台南美食節，今年結合「實境解謎遊戲」，以肉燥為主題推出「肉燥群俠會–決戰武林之巔」活動，10月9日開始讓各路玩家挑戰。

台南市觀旅局指出，到台南觀光旅遊，品嚐美食是不可或缺的行程。台南肉燥是台南小吃的共通基本元素之一，包括肉燥飯、米糕、黑碗粿、炒米粉、擔仔麵、陽春麵、牛肉燥、素肉燥等，許多店家都有獨門甚至不外傳的肉燥配方；製作過程中更處處講究功夫，才能成為自家美味的基底。

觀旅局指出，此次活動結合武俠故事，將八大肉燥美食比喻為八大武功門派；遊客將化身為武林高手，走入台南巷弄尋訪各種肉燥美食，並在過程中解謎闖關，除了享受破解謎題的樂趣外，並能感受藏在肉燥美味中的文化深度。

觀旅局指出，2016台南美食節「肉燥群俠會－決戰武林之巔」實境遊戲將於10月9日上午在台南文化創意產業園區正式開跑，實體遊戲為期1個月。起跑第1設定為「MISSION DAY」特別活動，當天首先完賽者可獲得獎金新台幣5000元。

觀旅局指出，遊戲每組可供2至4人遊戲，每組定價320元；參與10月9日MISSION DAY特別優惠每組280元，即日起開放民眾線上報名，有興趣的民眾可來挑戰看看。1050922

(中央社)