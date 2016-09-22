來台觀光旅客正成長 藍委：騙外行人
行政院主計總處主計長朱澤民今天表示，陸客雖負成長，但日韓及東南亞旅客是正成長，整體有3%到4%的成長。但國民黨立委羅明才表示，騙外行人，若好不會有人上街頭。
羅明才今天在立法院財政委員會質詢時指出，陸客不來，讓台灣觀光業很慘。對此，列席備詢的朱澤民表示，根據觀光局資料，陸客雖然負成長，但韓國、日本及東南亞的旅客是正成長，整體還是有3%到4%的成長。
羅明才表示，「那個都是騙外行人的」，大家都知道日本、韓國客都是自由行，三天兩天、四天三夜就走，官員不要坐在辦公室吹冷氣 ，要走出去基層看看，若好的話，就不會有人上街頭。
羅明才指出，陸客來台是深度旅遊，環台一圈要7天、10天，反觀日本、韓國客都是學生居多，「沾個醬油就走了」，問了很多高雄立委，六合夜市以前是人山人海，現在這景象已不復見了，連鐵板的深綠支持者都開始在罵了。
朱澤民說，不同國家的觀光客消費型態不一樣，根據觀光局資料，日本旅客來台，一天會花到200美金左右。
羅明才詢問，陸客來台現在是否少了近8成？朱澤民表示，根據上月統計，大概是3成多。羅明才又問，若陸客來台持續減少，對國內經濟成長率有何影響？朱澤民坦言，陸客每減少10%，經濟成長率減少0.1%，但觀光局會努力增加其他客源。1050922
(中央社)
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