罕見 印度巨蟒吞下亞洲最大羚羊

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印度古茶拉底省（Gujarat）1座野生動物保護區最近拍到1幅罕見畫面，1條約20呎（6公尺多）的巨蟒把一隻藍牛羚吞入腹中。藍牛羚號稱是亞洲最大的羚羊。

古茶拉底省朱納迦縣（Junagadh）吉爾納（Girnar）野生動物保護區最近通報1起罕見事件，有農民在保護區內發現1條巨蟒吞下了一隻大型動物，整個腹部鼓漲數倍大。

當地森林助理管理員堤拉拉（S.D. Tilala）告訴「新德里電視台」（NDTV），他們接獲農民電話通報後，立刻派出救援隊伍前往現場，發現1條約18到20呎的巨蟒吞下1頭藍牛羚。

救援隊伍已經先把巨蟒帶回收容以免傷人，堤拉拉說，將觀察巨蟒如何把藍牛羚消化了後，才會把巨蟒放回野外。

1條20呎的巨蟒大約重80公斤，而亞洲最大羚羊的藍牛羚，成年後最高可達1.5公尺左右，身長最長可達2公尺，體重最重可達240公斤，因此1條巨蟒把如此巨大的動物吞入腹中，相當少見。

堤拉拉也指出，雖然巨蟒會在動物保護區內遊蕩，但平時人們很少有機會見到巨蟒，這次吞下藍牛羚還被拍下來，實屬罕見。

他又指出，動物保護區也將對遊客發布警訊，通知遊客小心保護區森林內的巨蟒。1050922

(中央社)