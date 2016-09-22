國道3號增設龍潭路段交流道 減輕對學校影響才能營運

我要評比

環保署今日進行「國道3號龍潭路段增設交流道工程」環評案，該計畫位於桃園市龍潭區原龍潭收費站南端，介於龍潭交流道與關西交流道之間，由於鄰近六福村、小人國等知名景點，連續假期時常塞車，為了緩解交通而增設。當地高原國小校長也出席環評，擔憂工程震動與噪音影響學童。

最後環評建議通過，並要求開發單位施工期間，施工車種禁止行駛高原國小前高園路（桃68線），與市府協商「高原國小之環境影響減輕對策」期程與內容，並承諾完成相關短、中期後，交流道才能營運。

(中時)