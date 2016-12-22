3台機車追撞意外 1命危2輕傷

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新北市府消防局第四救災救護大隊前、新店區北新路一段21日晚間8時許，發生3台機車追撞意外。（翻攝自爆料公社）

新北市府消防局第四救災救護大隊前、新店區北新路一段21日晚間8時許，發生3台機車追撞意外，21歲蔣姓騎車、51歲廖姓騎士、21歲王姓騎士當場彈飛，消防員聽聞巨大聲響，直接飛奔出門救援，其中王姓騎士傷勢嚴重、顱內出血，仍在醫院急救中，另2名騎士身體肢體疼痛、意識清醒，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時)