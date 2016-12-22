八點檔女星頂素顏買冬至湯圓

葉全真買湯圓。(讀者提供)

葉全真買湯圓。(讀者提供)

葉全真認真看招牌。(讀者提供)

湯圓很可口。(取自臉書)

葉全真開心收到聖誕禮。(取自臉書)

在A.Y.E保養品牌擔任品牌總監的葉全真，21日冬至當天，被目擊開著車到台北市內湖路一段的「糖水間」買芝麻湯圓，隨和沒架子的她，雖然現場大排長龍，仍很有耐心地抽號碼牌乖乖排隊，據知她是第一次到這個店家買湯圓，去之前還特地先上網找，其實每年到了特別節日，她一定都會帶應景的食物慰勞公司同仁，貼心舉動讓公司所有員工直誇她真是一位好老闆。

她後來也在臉書分享，笑稱「如同夏至的冬至，來吃湯圓囉，吃了湯圓，長智慧不長年紀哦，萬惡的芝麻湯圓熱量大爆表，吃貨們斟酌點啊，收到充滿歡樂喜氣的聖誕禮物，還有已難見到的紙賀卡，感動揑，謝謝聖誕婆婆。」

(中時)