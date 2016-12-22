獨》哈林二度當爸 主播妻張嘉欣回應了

張嘉欣低調談孕事。(洪秀瑛攝)

哈林(右)會花時間陪伴兒子小哈利。(取自臉書)

55歲的庾澄慶（哈林）與41歲的民視主播張嘉欣結婚後被爆做人成功，據傳張嘉欣已懷孕３個月，將在明年生雞寶寶，替「小哈利」再添弟弟或妹妹。哈林經紀人僅表示：「我沒聽說，不知道耶！謝謝大家關心！」張嘉欣昨在辦公室則微笑說謝謝，也表示「男孩女孩都好」，語氣洋溢著滿滿幸福。

張嘉欣21日下午進民視播報新聞，她穿著連身紅色套裝，看來相當喜氣，臉上掛著笑容說：「這是造型師搭配的啦！」她身材仍苗條纖瘦，看不出已有３個月身孕，面對媒體祝賀她即將當媽媽，她回說「謝謝」，至於會不會害喜？她面露嬌羞，表示自己身體狀態還不錯，沒有害喜的情況，她的姊姊也有小孩，所以可以請教姊姊和身邊有小孩的朋友，她也在看一些育兒方面的書，對育兒一事充滿期待。

(中時)