德官員：柏林恐攻嫌犯早已遭調查
德國地方官員葉格（Ralf Jaeger）今天說，因柏林本週卡車衝撞致死案而遭通緝的1名突尼西亞男子，早已因策劃攻擊而遭反恐官員鎖定。
北萊因─西發利亞邦（North Rhine─Westphalia）內政部長葉格說，這名媒體稱為安尼斯（Anis）或阿邁德（Ahmed A.）的男子早已是調查目標，他涉嫌準備「對該邦採取嚴重的暴力行動」。
葉格在記者會中透露，德國反恐官員已針對此人交換情報，最近1次是在11月間。據悉此人與伊斯蘭激進分子有關，此時警方正搜捕這名20多歲男子。
德國聯邦內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）稍早曾說，警方現正搜捕的這名嫌犯「只是1名嫌犯，不一定就是行凶者」。發生在19日的凶案造成了12人喪生。
葉格說，德國6月間已拒決給予這名突尼西亞男子庇護。此人最初在2015年7月抵達德國，但當時德方無法將他遞解出境，因他宣稱，他沒有相關證件。1051222
(中央社)
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