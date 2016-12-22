《時來運轉》快艇沒葛瑞芬 馬刺仍大意不得

馬刺隊米爾斯近況頗佳。(美聯社資料照)

馬刺尬上快艇，能趁對手主力大前鋒葛瑞芬受傷，輕鬆取勝嗎？然而馬刺近來客場的攻擊力並不算特別突出，誰勝誰負還很難說，來聽聽專業分析師劉正、祥哥、美女彩迷若蕎，為您解析本場賽事。

美國時間上個月5日，快艇客場116：92勝出，送給馬刺本季第2敗。然而，隨著馬刺至今天客場打出15勝1敗驚人佳績，和快艇主力大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）膝蓋再度接受手術，至少將缺戰一個月，這原本頗具參考性的對戰紀錄，如今意義已經不大。尤其是快艇迫不得已，將休息好幾場的老將皮爾斯（Paul Pierce）「掛名」為先發。對上強大的馬刺，快艇鋒線戰力打折扣，自然令人難以看好他們的競爭力。

但是，沒有了場均21.2分、8.8籃板的葛瑞芬，快艇就真的死定了嗎？倒也不一定！沒錯，葛瑞芬本季缺席過3場，第1場快艇就在客場歷經加時血戰後，122：127輸給籃網。可是，最近2場，快艇都在主場，分別以133：105勝鵜鶘、119：102勝金塊；全都過盤得輕鬆寫意。大破金塊那場，就發生在前役。

馬刺當然遠非鵜鶘、金塊可比，但快艇的盤分條件也因而不一樣。再來看看馬刺客場強大的內容，雖然前役靠著米爾斯（Patty Mills）終場前12.9秒投進的三分球，102：100逆轉勝火箭，但他們近來客場的攻擊績效不算太高；最近6場，因為平均每場比賽只能攻下99.3分，所以全都開小。

要知道，聯盟的平均得分值為104.4，而馬刺客場平均每場比賽能攻下106.6分。所以如果我是2000年就曾拿過最佳教練獎的快艇總教練瑞弗斯（Glenn Rivers），會怎樣做？當然是拉快比賽節奏，希望靠較高的進攻績效獲利——就像他在葛瑞芬本季缺席的那3戰擬定的戰略一樣。

如上所述，馬刺近來客場的攻擊力令我質疑，而要在洛杉磯主場靠防守拉低刻意強攻的快艇火力，也並非易事。所以儘管就各種表面理由來看，馬刺都似乎占盡上風，但我仍然認為主場勝/負分淨值+11.1的快艇，應該是本戰相對較合理的選擇。

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(中時電子報)

快艇前場大將葛瑞芬受傷缺陣。(美聯社資料照)