昔日瓊瑤劇男神變老兵

演員群出席開鏡。(中天提供)

演員群出席開鏡。(中天提供)

陸明君和劉德凱談柏拉圖愛情。(中天提供)

陳志強(右)和沈建宏演父子檔。(中天提供)

劉德凱(左)和安俊朋演父子檔。(中天提供)

中天、中視原創自製新戲《這些年那些事》21日開鏡，這部戲以民國六十年代眷村和漁村為背景，描述大時代裡許多真摯故事，主要演員劉德凱、陸明君、陳志強、鄭人碩、沈建宏、劉宇珊、安俊朋、金凱德以劇中造型亮相，陣容堅強。陸續還將加入艾偉、張瓊姿等硬底子演員。

近年多在大陸拍戲的劉德凱，睽違台灣戲劇圈近20年， 這次被好劇本打動參與演出，在劇中飾演退伍老兵，踩著三輪車把兒子拉拔長大，他笑說「以前沒演過老芋仔，很過癮」，希望透過戲劇將上一代眷村老兵的貢獻傳承給下一代。他此趟回台也計畫籌拍金鐘劇，故事還在發想中，由他自導自演，他出道多年未獲金鐘肯定，因此也盼明年能順利敲響金鐘。

得知要和資深前輩劉德凱同台演戲，新生代演員們各個期待不已，陸明君直誇凱哥是「小時候的男神」，拍戲感覺像追星，很開心在戲裡能和凱哥上演「柏拉圖式的曖昧」，劉宇珊也表示「凱哥是媽媽的偶像，一定會準時鎖定」。

陳志強則笑說「小時候心目中兩大帥哥，一個是劉德華，另一個就是劉德凱了！」大家都期待這次合作能從前輩身上吸收寶貴經驗，聽得劉德凱忍不住笑說：「其實跟他們對戲我也很緊張！每個小朋友都很用心，台詞都背得很好，很難得新一代的演員這麼認真的面對一個工作，大家都很優秀。」

在戲裡飾演劉德凱兒子的安俊朋透露，第一天要拍對手戲前超緊張，整晚詳讀劇本，做足功課，敬業態度受到凱哥誇讚「進步很快」。有趣的是，父子倆在劇中關係緊繃，三天兩頭就上演劍拔弩張的火爆戲碼，安俊朋被劉德凱用皮帶抽或甩巴掌都是家常便飯，尤其導演講求真實感，挨打都來真的，而且風格就是不喊卡，「常常一抽就是十幾下，還好在背上墊了毛巾，不過還是有點痛。」

沈建宏則爆料和劉德凱的第一場戲也是衝突場面，雖然只是被推了一下，但前輩展現出的爆發力讓他印象深刻，「當下就被凱哥的氣場震懾到！」

沈建宏在戲裡苦追劉宇珊，她卻只對青梅竹馬的安俊朋一往情深，兩男自然而然成為情敵，戲裡可說是不打不相識，戲外倒是因為劇組先前去澎湖拍攝，朝夕相處之下培養出好感情，兩人同住宿舍，還被虧是住「蜜月套房」，笑翻眾人。

宇珊表示，沈建宏在戲裡撩妹招數超多，不只甜言蜜語、死纏爛打，還會幫她綁鞋帶、摸頭等等，貼心又霸氣，可惜她都不為所動，而且為了更融入角色，戲外她也和沈建宏保持距離，開玩笑說「跟戲裡一樣不准他碰我！」

陳志強和鄭人碩這次在劇中分別都有大突破，陳志強飾演金盆洗手的角頭老大，跟之前《美好年代》的正直主任形象落差超大；鄭人碩則是首度演出無惡不作的反派角色，他表示曾私下向有黑道背景的兄弟請教琢磨演技，但他要演的是個「有情有義的壞蛋」。

第一次演戲的金凱德是今年伊林璀璨之星總冠軍，在劇中飾演將軍之女，琴棋書畫樣樣精通，還特別為戲學彈琵琶，她說「以前連琵琶是用彈的還是拉的都不知道，臨時抱佛腳惡補了一小時，上完課回家苦練，希望表現不會讓大家失望。」

(中時)