德檢公布柏林攻擊案突尼西亞主嫌名字

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我要評比

德國檢方今天公布造成多人死傷的柏林耶誕市集攻擊案主嫌為今年24歲、突尼西亞籍的艾姆里（Anis Amri），並發出通緝令。

德國聯邦檢方辦公室並且懸賞10萬歐元給通風報信導致艾姆里被捕者。

檢方警告，艾姆里可能「很暴力和持有武器」。（譯者：中央社簡長盛）1051222

(中央社)