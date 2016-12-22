網球》2017澳網獎金大加碼 男女單打冠軍獎金破億

2017年澳洲網球公開賽獎金大加碼，男女單打冠軍得者可捧回1.1億台幣的獎金；圖為2016年喬柯維奇摘下男單冠軍。(美聯社資料照)

2017年澳洲網球公開賽將於下個月登場，儘管在今年初的比賽前夕被爆出有球員涉嫌打假球，一度重創澳網的形象，然而賽事主辦單位卻在21日宣布，此次澳網總獎金加碼至3625萬美金 (約11億台幣)，寫下歷史新高，而男女單打的冠軍得主各更可捧回370萬美金(約1億1800萬台幣)。

相較於去年單打冠軍獎金268萬美金，今年漲幅達38%，而打進會內的球員獎金也增加超過3成，就算首輪賽事被淘汰的選手，都能拿到5萬美元的獎金(去年為3萬6000美金)，賽事首席執行長兼賽事總監提列(Craig Tiley)表示：「我們一直致力於改善國際職業巡迴賽選手的獎金制度，以確保每一位選手都有適當的薪資報酬。」

此次主辦單位將總獎金大加碼，讓澳網成為僅次於美網之後，獎金最高的大滿貫賽事，美國網球公開賽去年總獎金是4630萬美元，英國溫布頓網球公開賽為3470萬美元，法國網球公開賽則是3330萬美元。

(中時電子報)