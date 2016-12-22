弟弟遭歹徒打傷 江蕙也在場被挾持

歌手「二姐」江蕙的親弟弟日前在住處遭歹徒持鐵器打傷，江蕙今天在臉書上說，當天她也被歹徒挾持，經紀人陳子鴻說，二姐手被割傷，目前狀況還好。

江蕙弟弟18日在位於淡水「楓丹白露」社區住處遭歹徒持鐵器打傷，新北市淡水警方21日凌晨，於台北市逮捕陳嫌。陳男曾短暫在案發社區擔任清潔工，警方還在釐清犯案動機。

不過江蕙今天在臉書上貼文，先是感謝不眠不休的人民保母，之後卻自爆當天歹徒闖入江家住處時，原來江蕙也在現場，嚇壞粉絲，網友看到貼文後，紛紛留言祝福江蕙。

江蕙表示，雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲，「還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓！比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍，因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩，怎麼可以如此這般對他」。

江蕙感謝外界的關心與安慰，「我還好只是受了點小傷，無礙，不幸中的大幸，感恩」。

陳子鴻表示，當天江蕙在樓下聽到弟弟慘叫，發現不對就衝上去，發現歹徒手上拿刀，江蕙就衝過去把刀握住，不讓歹徒傷害弟弟，「僵持很久，歹徒就把二姐推倒在地，頭就撞到地上腫一個包，當歹徒彎下腰要撿東西，二姐就趁機會趕快奪門跑出報警，手有被割傷，但是目前都還好」。1051222

(中央社)