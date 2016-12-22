NBA》飆55分遭誤判驅逐 考辛斯怒罵太扯

國王隊中鋒考辛斯單場飆出55分。(美聯社)

國王隊頭號麻煩人物，同時也是頭號猛將的考辛斯，前日因辱罵記者遭球團罰款5萬美金。21日對戰拓荒者，他以行動告訴大家為何國王隊願意忍受他的牛脾氣。此役考辛斯一夫當關，全場投28中17，三分球投8中5，罰球17中16，攻下55分13籃板，驚險擊退拓荒者。

「這太扯了，這太扯了。」賽後記者問了考辛斯一堆問題，但考辛斯就是不斷重複這一句話。因為這真的有點扯。比賽末段兩隊平手，考辛斯籃下攻進兩分，附帶1次加罰機會。振奮的考辛斯隨口吐掉護齒套，正好落在拓荒者的板凳席前面，裁判認定考辛斯挑釁，吹了技術犯規，這是他該役的第2次技術犯規，因此他還來不及罰球就被驅逐出場，當時他已攻下54分。

暴跳如雷的考辛斯沒有找人打架，他一路狂奔離開球場，進了休息室正要找東西來砸，就收到通知叫他回到場上。上季總冠軍賽，勇士隊柯瑞曾因怒丟護齒套被驅逐出場，這次裁判及時醒悟，他們發現護齒套是從考辛斯嘴裡「掉」出來的，撤銷了他的技術犯規。回到球場後，考辛斯罰進他單場第55分，還在最後一刻敲出火鍋，助隊取得勝利。

不過這次的判決依然有爭議，賽後也有不少人認為考辛斯是故意「吐」掉護齒套，拓荒者也對臨時的改判很不滿，連贏球的考辛斯都很不爽。無論如何，考辛斯還是飆出了他本季最高的55分(生涯最高56分)。對於霸凌記者的事件，考辛斯也向球團、聯盟、隊友道歉，當然他沒向記者道歉，要不然他就不是考辛斯了。

(中時電子報)