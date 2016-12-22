人類性交繁殖 是為了讓後代…
科學家最新研究，人類性交繁衍後代，其實有背後的原因，因為有性生殖會帶來遺傳變異，比起無性生殖更不容易生病。
蘇格蘭史特林大學（University of Stirling）生物學家奧德（Stuart Auld）拿可以有性也可以無性生殖的水蚤進行研究發現，有性生殖繁衍的後代，比無性生殖更不易生病。這項發現發表在英國期刊「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）。
研究人員更表示，為了「躲避疾病」解釋了人類性交雖比無性生殖來得困難，卻仍然存在自然界的原因。
有性生殖既費時又費力，為了爭奪與雌性的交配權，動物們會互鬥甚至自相殘殺，相反的，無性生殖沒有雄性參與，過程更快且更不需擔心陣亡。
不過，研究人員強調人類不選擇簡單的無性生殖，反而從事困難度較高的有性生殖有其原因，因為有性生殖刺激遺傳變異，讓下一代的基因能在艱困的環境中長大，比較之下，無性生殖因不會產生遺傳變異，若環境惡化，後代將欠缺為適應環境而須繼承的基因，可能導致滅絕。
(中時電子報)
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