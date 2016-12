人類性交繁殖 是為了讓後代…

生物學家奧德(Stuart Auld)拿可以有性也可以無性生殖的水蚤進行研究發現,有性生殖繁衍的後代,比無性生殖更不易生病。(圖片取phys.org)

科學家最新研究,人類性交繁衍後代,其實有背後的原因,因為有性生殖會帶來遺傳變異,比起無性生殖更不容易生病。

蘇格蘭史特林大學(University of Stirling)生物學家奧德(Stuart Auld)拿可以有性也可以無性生殖的水蚤進行研究發現,有性生殖繁衍的後代,比無性生殖更不易生病。這項發現發表在英國期刊「皇家學會報告生物科學版」(Proceedings of the Royal Society B)。

研究人員更表示,為了「躲避疾病」解釋了人類性交雖比無性生殖來得困難,卻仍然存在自然界的原因。

有性生殖既費時又費力,為了爭奪與雌性的交配權,動物們會互鬥甚至自相殘殺,相反的,無性生殖沒有雄性參與,過程更快且更不需擔心陣亡。

不過,研究人員強調人類不選擇簡單的無性生殖,反而從事困難度較高的有性生殖有其原因,因為有性生殖刺激遺傳變異,讓下一代的基因能在艱困的環境中長大,比較之下,無性生殖因不會產生遺傳變異,若環境惡化,後代將欠缺為適應環境而須繼承的基因,可能導致滅絕。

