突尼西亞警方訊問柏林攻擊案主嫌家人

我要評比

突尼西亞安全官員說，反恐警察今天訊問造成多人死傷的柏林耶誕市集攻擊案主嫌艾姆里（Anis Amri）的家人。

法新社報導，這名不願具名的突國官員說：「反恐部隊的一組人員已經訊問過嫌犯家人。」

這名官員說，遭訊問是艾姆里的父母，他們是住在突國中部的歐斯拉提亞鎮（Oueslatia）。

消息人士說，艾姆里有4個姊妹和1個兄弟，不過目前仍不清楚這些兄弟姊妹是否有人也遭訊問。

他說，艾姆里在突國曾經因吸毒被捕多次。

這名消息人士並且說，艾姆里後來在2011年突國革命後逃到義大利，3年後又前往德國。

不過，據路透社報導，艾姆里的父親和安全消息人士告訴突尼西亞電台，艾姆里是在7年前離開突國，在義大利成為非法移民和服刑。（譯者：中央社簡長盛）1051222

(中央社)