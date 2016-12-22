NBA》醫療新規定 波許回歸現曙光

熱火隊波許重返球場又透出一絲希望。(美聯社資料照)

熱火隊前鋒波許至今仍無法重返球場，他的血凝塊問題讓球團的醫療小組遲遲不敢放行，球隊總裁萊里也不再指望波許能夠回歸。然而NBA新版勞資協議過關，附加了針對波許案例的醫療新規定，有機會讓波許解除他的禁令。

波許的血凝塊問題可能危及生命，這是NBA首見的病例，原本無法可管。新版的協議將成立一個專門的醫療審議小組，負責裁處球員可能危及生命的傷病情況。醫療審議小組做出的最終判決在全聯盟皆有效，以波許來說，當他被判決「允許比賽」時，熱火如果堅持不讓他上場，就必須將他交易或釋出，不能剝奪他打球的權利。

另一方面，如果審議小組認為波許「不適合比賽」，他就只能乖乖退休，這項決議是無法上訴的。由於波許的病情發生在新版協議之前，熱火隊必須要經過他本人同意，才能將他的案子送交即將成立的醫療小組。這是波許可以重返球場的好機會，雖然也有被強制退休的風險，但是如果他想打球，恐怕沒有別的辦法。

波許提出一邊使用血液稀釋劑一邊打球的想法，醫療專家表示這只適用在每周一次的激烈運動(例如田徑)，像NBA這種每周都要打好幾場的比賽，是不可能的。前火箭隊馬布里(Cuttino Mobley)因心臟病退休，他曾想重返球場，但沒有球隊肯擔這個風險。聯盟向來不會插手這種事，顯然波許也不甘心就這樣離去，這項新規定為他透出了一線希望。

(中時電子報)