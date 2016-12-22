銀行類股拖累 歐股大部分下跌

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歐洲股市攀上近1年高峰後除德國股市小幅上揚外大部分下滑，主因受到銀行類股下跌、油價上漲和美元兌其他主要貨幣貶值拖累。

彭博報導，道瓊歐洲600指數跌0.76點或0.21%，報360.56點。

英國股市FTSE 100指數跌2.54點或0.04%，報7041.42點。

法國股市CAC 40指數跌16.07點或0.33%，報4833.82點。

德國股市DAX指數漲3.90點或0.03%，報11468.64點。（譯者：中央社簡長盛）1051222

(中央社)