NBA》灰熊小前鋒狂把妹 矛頭指向高球漂亮寶貝

帕森斯(右)是NBA出了名的花花公子，近日還在IG上公然挑逗美國高球「漂亮寶貝」斯皮蘭娜(左)。(圖/取自Paige Spiranac臉書粉絲團、美聯社)

曼菲斯灰熊小前鋒帕森斯，目前因傷高掛免戰牌，但素有「高富帥」之稱的他，也是NBA出名的花花公子，近期被媒體爆出他在養傷期間，頻頻利用社交軟體《Instagram》來把妹，甚至把矛頭指向美國高球「漂亮寶貝」斯皮蘭娜(Paige Spiranac)身上。

今年夏天，灰熊才以4年9400萬的高額價碼簽下帕森斯，而近期卻因傷缺陣好幾場比賽，但在他養傷的這段時間卻也十分「充實」，據《紐約郵報》報導，他在上周末時公然在IG上挑逗網路名模珊德絲(Felicia Sanders)，當時珊德絲正在進行直播與粉絲互動，沒想到帕森斯就直接留言：「讓我看妳的咪咪！」一個NBA球星竟講出如此輕佻的言語，截圖隨即在網路流傳。

帕森斯近日在女模IG上，公然輕佻留言並挑逗對方。(圖/擷自 紐約郵報網站 New York Post)

沒想到才時隔一周，帕森斯立即轉移目標，此次他鎖定的對象正是美國高球正妹斯皮蘭娜，帕森斯也是趁著斯皮蘭娜在IG直播時，留了一句「 Hi」，雖然只是簡單的打招呼，但也充分展現挑逗的企圖心；但值得一提的是，斯皮蘭娜已是名花有主，她的男朋友正是MLB光芒隊小聯盟球員堤諾可(Steven Tinoco)，且近日2人也已訂婚，還一起至杜拜滑雪度假。

帕森斯在球場外十足是個花花公子，曾經與多位身材火辣的女模傳出緋聞，據外媒報導，他在上個月還搭上知名女模鮑德溫(Hailey Baldwin)，可說是花邊新聞不斷，如今有消息指出帕森斯近期將要歸隊，而他的把妹行動是否會繼續？也頗耐人尋味。

(中時電子報)