德聖誕市集血案嫌犯 早列危險名單等遣返

德國目前公告懸賞10萬歐元（約340萬台幣），呼籲民眾提供線報逮捕突尼西亞籍的阿尼斯安曼立（Anis Amri）。(圖片取自twitter)

德國柏林19日發生卡車衝撞聖誕市集恐怖攻擊震驚各界，激進「伊斯蘭國」（IS）20日宣稱犯案。警方已將原先逮捕的巴基斯坦嫌犯釋放，目前鎖定1名突尼西亞男子追查，據傳這名男子曾列危險人物名單，正等著遣返回國。

警方經過搜查，在卡車駕駛座下方發現一張難民臨時居留證，持有人為突尼西亞籍的阿尼斯安曼立（Anis Amri），據了解，警方將他列為潛在危險人物名單，懷疑他計畫搶劫還購買大量武器，並與激進伊斯蘭組織有關。

阿尼斯2015年到德國尋求庇護，德國6月間已拒絕給他庇護，但當時無法將他遣返，只因他沒有合法旅遊文件，直到8月德國才向突尼西亞申請替代護照的文件證明，以遣返阿尼斯。不過當局在攻擊發生兩天後，21日才收到阿尼斯的旅遊文件。

警方目前公告懸賞10萬歐元（約340萬台幣），請大眾提供線報協助逮捕阿尼斯。

(中時電子報)