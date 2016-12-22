敘境打擊IS 土耳其部隊14死33傷

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土耳其媒體引述軍方聲明說，土國部隊今天在敘利亞境內與伊斯蘭國（IS）的衝突中，14名士兵陣亡，33人受傷。這是土國部隊在敘利亞境內展開軍事行動以來單日最多死傷紀錄。

土國部隊和親安卡拉的敘利亞叛軍在試圖奪取艾巴布鎮（Al Bab）的戰鬥中正遭到IS日益頑強的抵抗。艾巴布鎮距離土耳其邊界25公里。

軍方先前曾宣布，有4名士兵陣亡。後來說，又有10名士兵陣亡。

在受傷的33名士兵中，有6人傷勢嚴重。（譯者：中央社簡長盛）1051222

(中央社)