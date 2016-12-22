NBA》騎士隊JR史密斯開刀 歸期未定
騎士隊21日在延長賽險勝公鹿，報了一箭之仇，不過在苦戰中折損了「神經刀」史密斯(J.R. Smith)。史密斯在第2節的一次防守弄傷了右手拇指，賽後診斷為骨折，預定休養3至6周，但球團22日宣布他的傷勢必須開刀，歸期未定。
當時史密斯為了阻擋公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，伸手抄球時弄傷拇指。史密斯本季曾因腳傷缺陣5場比賽，加上「鳥人」安德生(Chris Andersen)開刀報銷，騎士隊戰力再度受創。前場大將洛夫(Kevin Love)對湖人一役傷到左膝，沒有參與公鹿之役，總教練泰隆盧也不知他何時歸隊。
季前騎士隊與史密斯的合約談得很不順利，一直到球季開打前兩周才搞定，球隊不願花大錢簽他，但最後他還是成功要到了4年5700萬美元的合約。史密斯本季的表現比較差，場均8.6分、2.1籃板、1.2助攻，他拿手的三分球命中率有36.2%，場上偶爾脫序的老毛病依舊，兩分球命中率居然低至離譜的26.1%。
(中時電子報)
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