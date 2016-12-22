擺脫低氣壓 梅西獲選阿根廷海外最佳球員
沒拿到金球獎沒關係，梅西(Lionel Messi)依舊是阿根廷的足壇英雄！阿根廷足球協會21日宣布，梅西擊敗勁敵迪巴拉與伊瓜因，獲選為2016年海外最佳球員，也算是一掃近期逃稅官司及無緣金球獎的小低潮。
阿根廷足協於1970年設立年度最佳球員的獎項，是由阿根廷記者協會票選而誕生，自2008年起名額改為2名，分別為阿根廷甲級聯賽(不限阿根廷人)及海外球員，而梅西今年帶領西甲巴塞隆納拿下3座冠軍獎盃(西甲聯賽、西甲國王盃、西甲超級盃)，卓越功勳也因此博得評審青睞，擊敗效力於義甲尤文的2名勁敵迪巴拉與伊瓜因，獲選為年度最佳海外球員；而阿根廷甲聯聖洛倫索的貝魯斯奇(Fernando Belluschi)，則是榮膺國內的年度最佳球員。
梅西今年在62場比賽中，踢進59球、送出31次助攻，場均進球率達0.95，還上演過6次帽子戲法，並幫助西甲拿下3座冠軍，如此亮眼表現，獲選為今年度最佳冠軍，可說是當之無愧。
(中時電子報)
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