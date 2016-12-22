今轉涼又濕又冷！周末放晴高溫近30度

鋒面通過後東北季風開始增強，北部及東北部氣溫會明顯的下降，預估白天高溫僅２２度左右。(本報系資料照)

今天（２２日）上半天，隨著鋒面逐漸通過臺灣，天氣也會有明顯的轉變，北部及東北部氣溫會明顯的下降，預估白天高溫僅２２度左右，除了東半部有局部短暫陣雨，西半部降雨機率也會提高，並且在中部以北有局部較大雨勢發生的機率，天氣漸趨不穩定，也請大家出門記得要攜帶雨具，預估降雨要到下半天才會緩和下來。

根據中央氣象局資料顯示，溫度方面，鋒面通過後東北季風開始增強，北部及東北部氣溫會明顯的下降，預估白天高溫僅２２度左右，與最近幾天的高溫落差高達８度上下，中南部因為雲量增加有降雨，高溫也較昨天下滑２至５度左右，到了後天（２３日）清晨預估中部以北低溫只有１４、１５度，南部及花東也僅１７、１８度左右，也請早出晚歸的朋友要注意溫度的變化，適時添加衣物做好保暖。

週五、週六（２３日、２４日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；但水氣減少，降雨區域縮小，只剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區陽光露臉機率大；氣溫方面，清晨低溫在中部以北及東北部僅１４到１６度左右，南部１７、１８度，白天在冷空氣影響下，北部及宜、花高溫約２０到２４度，中南部及臺東仍有２５到２７度，中南部日夜溫差偏大。

下週日（２５日）清晨天氣仍涼，白天之後至下週一（２６日）東北季風減弱，各地氣溫回升，北部氣溫回升較明顯，高溫又會來到２６至２８度；東半部地區及北部山區仍有些局部短暫雨。

此外，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及基隆北海岸沿海地區容易有長浪，且明天隨著東北風增強，各地風浪都會逐漸增大，前往海邊活動的朋友請留意安全。

至於空氣品質方面，金門、馬祖及中南部AQI對敏感族群不健康，局部地區對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級。

(中時電子報)