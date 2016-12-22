恐襲再現？澳洲貨車爆炸衝撞基督教機構
德國柏林周一剛發生卡車撞擊聖誕市集12死的血案，澳洲首都坎培拉也出現類似攻擊。澳洲首都坎培拉21日晚上一輛載有瓦斯桶的貨車, 衝撞澳洲基督教遊說團體（Australian Christian Lobby）總部，瞬間起火爆炸，所幸除了駕駛受傷外，沒有造成他人傷亡。
事發於當地時間晚上10點左右，一輛裝有易燃瓦斯桶的白色客貨車突然衝入「基督教遊說團體」（Australian Christian Lobby）總部的停車場，瞬間爆炸起火，被撞的兩層樓建築物也遭大火嚴重燒毀，所幸當時總部內沒有任何人。
該團體因反對同性婚姻，據稱曾多次收過死亡威脅，警方仍在調查駕駛是蓄意衝撞，還是單純意外。目前警方暫未拘捕任何人，肇事的駕駛已送醫治療，但傷勢不明。
(中時電子報)
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