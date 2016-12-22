調查：最令人「袂爽」口頭禪是...

美國調查最令人不爽的口頭禪是「隨便啦」。(圖片取自達志影像)

什麼最常聽見的口頭禪，最令人「袂爽」？美國21日公布調查，在一般談話中令民眾聽了最惱火的口頭禪是「隨便啦」（whatever）。

紐約州瑪瑞斯特學院（Marist College）做了一項調查，讓受訪者挑選最令人惱火的口頭禪，分別是「隨便啦」還有「別見怪，但是」（No offense, but）、「你知道，對吧」（You know, right）、「我甚至沒辦法」（I cant even）和「好大」（huge）。

最後結果發現，在一般交談中，有高達38%的美國人聽到「隨便啦」（whatever），這個字就覺得「袂爽」，令人十分惱火。20％的人討厭聽見「別見怪，但是」（No offense, but）。

雖然東西方文化大不同，但「隨便啦」似乎也充斥在我們身邊，看來還是不要太常說，避免讓身旁的人常常感到「袂爽」。

(中時電子報)