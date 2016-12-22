胞弟遭毆 江蕙驚爆也被歹徒攻擊 劃傷虎口
天后江蕙胞弟被歹徒侵入淡水「楓丹白露」社區攻擊受傷，嫌犯陳金標昨落網但否認犯行，今天凌晨，江蕙發文感謝人民保母辛苦抓嫌犯，但也爆出，原來江蕙也遭到歹徒攻擊。
江蕙經紀人陳子鴻還原當時狀況，案發當下，江蕙也遭歹徒推倒地上，頭撞地板腫了大包，虎口也被劃傷，後來她趁歹徒蹲下去撿東西時跑出去報警，目前她的傷已經好多了，不嚴重。
以下為江蕙臉書貼文全文：
感恩感謝不眠不休的人民保母！
你們辛苦了。
希望同樣的事件，不要發生在任何角落。
雖然嫌犯落網，但腦子𥚃還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲，
還好有這個尖叫聲，讓我十步當ㄧ步的衝上樓！
比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍！
因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！
怎麼可以如此這般對他。
謝謝你們關心與安慰，我還好只是受了點小傷，無礙。
不幸中的大幸，感恩
祝福大家都平安
(中時電子報)
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