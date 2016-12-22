油價下挫和耶誕假期將至 美股下跌

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彭博報導，由於油價下挫，加上耶誕假期將至，交投輕淡，美國主要股市下跌。

道瓊工業指數跌32.66點或0.16%，報19941.96點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌12.510點或0.23%，報5471.434點。

標準普爾500指數跌5.50點或0.24%，報2265.26點。

費城半導體指數漲0.3458點或0.04%，報918.3311點。（譯者：中央社簡長盛）1051222

(中央社)