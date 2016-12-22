畫家游守中與陸畫家 捐60幅畫作義賣助弱勢
台灣知名畫家游守中教授，與大陸「中國畫關公第一人」曾成聰，各捐嘔心瀝血創作30幅，總共60幀畫作將於12月24日起，在長流美術館桃園館進行「向陽傳情．藝傳千里」公益慈善義賣畫展，所得全數用於幫助弱勢族群，歡迎各界共襄盛舉。
游守中曾任南投縣文化局長，現任南開科技大學文化創意與設計系主任，從事水墨、油畫創作數十年，在國內外美展、比賽，得獎無數，於海內外舉辦的聯展超過100場！
游守中當教授、畫家、乃至行政首長都很在行，而且一貫謙和，展現他的氣度；而讓美的事物結合人的身心靈，透過慈善認購助人行善，讓「美」成就社會價值，達到真善美的大同世界，更具現游守中「揮毫點墨展豪情，胸中常懷悲憫心！」的淑世理念。
曾成聰是大陸泉州市華光國畫美術館長，也是華光舉院客座教授，專長宗教人物畫像，尤其喜愛關聖帝君的「忠義」精神，筆下栩栩如生，有「中國畫關公第一人」之譽。
「向陽傳情．藝傳千里」慈善認購活動，將於24日下午2時開幕，展期到2017年1月7日，義賣所得將全數捐贈給由前法務部長廖正豪創立的「向陽公益基金會」，用於幫助身心障礙、中輟生、單親、遭逢變故家庭等弱勢族群，讓台灣因藝術而更美，因公益更幸福。
(中時)
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