川普新設貿委會 對中強硬派學者出任會長
當選美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)週三成立國家貿易委員會，並且指派一向堅持對中國採取強硬立場的經濟學者Peter Navarro為其會長。
根據路透社(Reuters)報導，川普團隊在聲明中表示，建設這個委員會突顯川普決心要讓美國製造業再度偉大起來，並且讓每個美國人都能擁有好工作和薪水。川普在競選期間一直主打貿易議題，並且抨擊美國政府和其他國家簽下的貿易協議很糟。在當選後川普也威脅要對中國進口商品實施高關稅，並質疑美國政府長期以來一直維持的一中政策，引發北京強烈反彈。
Navarro在川普競選期間就擔任其顧問，身為爾灣加州大學(University of California, Irvine)的教授的Navarro曾表示美國應該增進和台灣的關係，幫助台灣發展潛艇等。他撰寫過多本著作，其中之一描寫中國如何使美國失去其製造業基礎的書，這本書已經被製成紀錄片。
川普在聲明中表示，他好幾年前就曾拜讀Navarro的書，對他的論點和研究的全面性深感佩服。川普認為Navarro有先見之明的記錄下全球化對美國工人引發的傷害，並且為振興美國中產階級提供一條解決之道，川普深信他能勝任其政府貿易顧問一職。
Navarro也認為美國政府應該停止遵照一中政策，但沒有直接承認台灣為一個國家，因為他認為「沒必要沒事激怒熊貓」(There is no need to unnecessarily poke the Panda)。
(中時電子報)
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