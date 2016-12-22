12月22日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

不玩金錢外交 台聖斷邦誼

西非聖多美普林西比昨凌晨宣布與台灣斷交，我外交部隨後發表聲明，基於維護國家尊嚴，即日起終止與聖多美普林西比的外交關係，並撤離我駐聖國大使館、技術人員，停止雙邊合作計畫。外交部長李大維直言，聖國罔顧雙方邦誼，試圖遊走兩岸、待價而沽，我方予以譴責。

工安意外 大溪高中鷹架倒塌 奪5命

興建中的桃園市立大溪高中圖資大樓及設備工程，21日施作5樓頂的女兒牆工程時，疑似灌漿太急、過重壓垮鷹架，但也傳說疑似是吊車鉤子勾到鷹架，導致在4、5樓作業的御方企業社5名工人混著鷹架、泥漿一起摔落地面土堆中，經過3個小時搶救，挖出時全身沾滿泥漿，送醫皆宣告不治。

拉美邦交亮黃燈 不止一國

聖多美與我斷交，外界憂心未來恐現斷交潮。黨政人士證實，「亮黃燈」、恐有斷交危機的下個邦交國位處中美洲，該國高層上月曾低調訪陸，我方知情後，外長李大維旋即出國「鞏固邦誼」，目前狀況回穩，但仍不應掉以輕心。

蘋果日報

蔡：不與中國做金錢競逐

聖多美普林西比昨清晨4時宣布與我斷交，雖然聖國早列我邦交不穩的黃燈區，但消息傳出仍引發震撼。總統府緊急啟動應變機制，兩度召開高層會議，沙盤推演聖國與我斷交對社會、經濟各層面衝擊，昨中午總統蔡英文更要求財經部會掌握股匯巿動態；駐外館處也啟動掌握友邦及國際間對此事反應，要讓斷交衝擊降到最小。總統蔡英文昨出席公開活動時也神色凝重，面對詢問不發一語。

一例一休突提前 明起加班費變多

爭議許久的《勞基法》修正草案本月6日在立院三讀通過，行政院原宣布新制於明年元旦上路，但總統蔡英文昨突公布新法，造成7個未載明施行日期的條文，包括一例一休、休息日加班費加碼等規定，明起生效實施，857萬名勞工適用；至於特休假增加和期滿折現、砍7天國定假日等規定則已明訂明年元旦實施。昨消息傳出引發企業界恐慌，有企業人資哀號：「1個月薪水有2種算法是要怎麼算！」

國賓老總砸96億 買下台灣麥當勞

台灣速食業龍頭麥當勞易主有譜！在仰德集團第3代少東、國賓飯店總經理李昌霖主導下，將以個人及家族資金3億美元（約96億元台幣），吃下麥當勞20年品牌授權及旗下資產，最快明年農曆年前後簽約。對麥當勞即將易主，消費者說誰接都好，「最重要的就是不要漲價」。

聯合報

缺乏官方溝通管道 兩岸從冷和走向冷對抗

聖多美普林西比和台灣斷交，雖不能視為「雪崩式」外交的開始，卻可能是川蔡通話後台灣付出的代價；而在缺乏官方溝通管道下，兩岸已由「冷和」走向「冷對抗」。

川蔡通電話是台灣外交上突破，中共雖在第一時間定位為「小動作」，也表現得相對理性和克制，但大陸內部議論很大，對「川蔡通話」不高興。川普之後對「一個中國」的言論，更徹底挑戰北京高層的敏感神經。

國民黨中常會硬開 中常委揚言翻案

國民黨明年黨主席改選提前至五月廿日，黨代表也將把黃復興黨部與一般黨代表併選，引發反彈。廿四位國民黨中常委原本串連「空城計」，讓昨天中常會流會，力阻提案，但黨中央卻以八席中常委「技術反制」，照樣讓會議開成，並通過這兩項議案。

蔣尚義 當中芯獨董

中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際，昨天宣布延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，並自昨天生效，震撼半導體界。蔣尚義也是繼華亞科前董事長高啟全出任紫光集團全球執行副總裁之後，另一重量級半導體人士轉戰大陸，凸顯大陸發展半導體業，借將台廠動作加速。

自由時報

被爆與杯葛派常委聚餐 郝︰遭放冷箭

國民黨明年黨主席選舉「前哨戰」火熱開打，廿六位中常委昨串聯抵制召開中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，傳有意參選下屆黨主席的副主席郝龍斌中午剛好與其中幾位杯葛派中常委聚餐，又恰被黨主席洪秀柱兩位嫡系子弟兵撞見，其中之一的文傳會副主委毛嘉慶在臉書貼文質疑「這是什麼居心？」郝龍斌稍晚則反擊說「黨內沒有互信，隨便猜忌，甚至背後放冷箭。」

多元化計程車 高雄月底率先上路

交通部為提升計程車服務而推出多元化計程車方案，高雄市於十一月底開始評選五家申請業者，有四家業者通過，包含中華大車隊、皇冠大車隊及兩家在地車行，最快年底就會有傳統小黃業者以不同風貌及形式上路營運。

頂新未煉豬油 致癌物高出他牌200倍

台中高分院審理頂新劣油案，休兵百餘日後昨開庭戰火再起！檢方公布驚人數據，衛福部委由輔仁大學食科系進行研究發現，在頂新公司未精煉豬油驗出可致癌物雜環胺（Has），高出其他未精煉市售豬油兩百倍；驗出可致動脈硬化等膽固醇氧化物（COPs），已精煉豬油竟比未精煉豬油還要高出數倍至數十倍，檢方質疑劣質油在越南是當飼料用，原審及被告等卻口口聲聲說精煉後可以給人吃！

(中時電子報)