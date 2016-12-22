胞弟遇襲淒厲尖叫 江蕙十步當一步衝上樓救人
天后江蕙胞弟日前在淡水住處無端遭襲，當時傳出是外傭緊急打電話給她，加上速速報警，才沒釀更大意外。可昨歹徒落網，江蕙也終於發聲還原現場狀況，她第一時間聽到弟弟尖叫聲後，「十步當一步衝上樓」和嫌犯扭打，更不小心受了傷。
襲擊江蕙胞弟的歹徒落網後，矢口否認犯案，但人證、物證皆在，警方不排除他是覬覦江家財產，加上嫌犯本身就是該社區清潔工，對所有地形都很熟悉。但江蕙經紀人陳子鴻在接受平面媒體訪問時，則透露二姊平時不住該社區，胞弟遇襲當天是因剛好周日，她回去和弟弟吃飯，怎知就遇上此事。
在嫌犯落網後，江蕙也終於出面還原當天狀況，但她不捨弟弟，「腦子裡還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲；還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓！」不過當下江蕙也遭歹徒挾持，可她不怕，她更不捨的是智能不足的弟弟遇到如此大驚嚇。
不過江蕙沒有透露太多與歹徒扭打過程，反倒是陳子鴻稍晚也更新臉書，表示她「為救弟弟，與拿刀歹徒對峙，姊，妳真的很勇敢」，儘管在過程中遭劃傷，可陳子鴻也說二姐傷勢沒有大礙。
(中時電子報)
關鍵字：江蕙
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